Паралимпийцы-колясочники из Пскова совершили прыжок с парашютом на базе в Подмосковье

21:06, 25 мая 2017, ПАИ

24 мая в подмосковном Пущино на базе Центра парашютной подготовки и спорта состоялся очередной этап программы российского спортивного союза инвалидов - «Небо, открытое для всех!»

Как сообщили Псковскому агентству информации в псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов», паралимпийцы-колясочники из Пскова Артём Ишин и Вера Курбанова совершили прыжки с парашютом с высоты 4 тысячи метров.

Вместе с опытными инструкторами на двухместной парашютной системе «Тандем» псковичи находились в свободном падении 60 секунд.