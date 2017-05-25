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Общество

Паралимпийцы-колясочники из Пскова совершили прыжок с парашютом на базе в Подмосковье

24 мая в подмосковном Пущино на базе Центра парашютной подготовки и спорта состоялся очередной этап программы российского спортивного союза инвалидов - «Небо, открытое для всех!»

Как сообщили Псковскому агентству информации в псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов», паралимпийцы-колясочники из Пскова Артём Ишин и Вера Курбанова совершили прыжки с парашютом с высоты 4 тысячи метров.

Вместе с опытными инструкторами на двухместной парашютной системе «Тандем» псковичи находились в свободном падении 60 секунд.

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