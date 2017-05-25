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Общество

Россиянам рекомендовано не посещать Великобританию

Посольство России в Лондоне рекомендовало россиянам не ездить в Великобританию до тех пор, пока ситуация там не нормализуется. Исключения составляют случаи, которые продиктованы «крайней личной или служебной необходимостью», пишет ТАСС.

«За прошедшие три месяца террористическая активность в стране только нарастает. Не исключаем, что это связано с ростом влияния идеологии исламского радикализма в национальных диаспорах, проживающих в британских мегаполисах. Привлечение военных к патрулированию объектов инфраструктуры свидетельствует о крайне серьезном положении дел», — отметил представитель посольства.

По его словам, те, кто уже находится на территории Соединенного Королевства, должны проявлять «крайнюю осторожность и осмотрительность» и избегать мест массового скопления людей.

23 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй повысила уровень террористической угрозы до наивысшего, критического. Это означает, что следующая атака на территории государства «может быть неизбежной». Британские власти пошли на данный шаг после теракта, совершенного на стадионе в Манчестере 22 мая. Жертвами нападения стали 22 человека, пострадали около 120.

 

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