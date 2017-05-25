Купюры в 200 и 2000 рублей появятся в октябре

21:25, 25 мая 2017, ПАИ

Новые денежные купюры достоинством в 200 и 2000 рублей появятся в обращении в октябре, пишет «Российская газета».

Первый заместитель председателя Центрального банка России Георгий Лунтовский сообщил, что окончательный дизайн купюр будет утвержден «где-то в июле». Одна из банкнот будет выполнена «в улучшенном варианте». Под ним подразумевается новый материал банкноты и пропитка полимерами, что должно увеличить срок службы банкноты.

Дизайн банкнот выбирали всероссийским голосованием на сайте ЦБ. На конкурс представили более тысячи достопримечательностей из регионов, которые, по мнению, конкурсантов, были достойны изображения на купюре. В качестве победителей выбраны мост на остров Русский (Владивосток) и памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический (Севастополь).