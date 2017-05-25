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Общество

Священник окропил Великие Луки святой водой из корзины воздушного шара

25 мая в Великих Луках состоялась церемония освящения города из корзины воздушного шара, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета.

На юбилейном аэростате «Великие Луки – Город воинской славы» в небо поднялись священнослужители Великолукской и Невельской епархии, чтобы облететь город с иконой и окропить его святой водой. Это необычное мероприятие прошло под эгидой епархиальных властей и руководства города.

«В прошлом году Великие Луки отметили славный юбилей – 850 лет со дня первого летописного упоминания, и в адрес администрации города стали поступать предложения как от епархии, так и от великолучан провести освящение города на таком знаменательном историческому рубеже, - рассказала заместитель главы администрации города Ирина Бушенкова. – На Руси издревле освящали храмы, дома, учреждения, это приносит покой и благополучие. И освящение города тоже будет способствовать тому, чтобы в нем были мир и согласие, чтобы Великие Луки развивались и процветали».

Перед подъемом аэростата протоиерей Александр (Петряков), который служит в домовом храме св. Николая Чудотворца, провел водосвятный молебен. «Мы поднимемся в небо с иконой св. Николая и благословением нашего владыки епископа Сергия, - сообщил отец Александр. – Сегодня отмечается великий праздник Вознесения Господня. Святитель Филарет Московский говорил, что Господь, возносясь на небо, не переставал благословлять землю и людей, чтобы люди понимали, что Он всегда остается с нами и что никогда божья благодать и забота не покинет их. И сегодня, в такой день и в преддверии Международной встречи воздухоплавателей наш древний город тоже получит благословение».

Как рассказал отец Александр, для него это первый полет на тепловом аэростате. Хотя погода была ветреная, и полет мог не состояться, отец Александр отметил, что полагается на волю Господа и святого Николая, праздник которого отмечался совсем недавно, 22 мая.

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