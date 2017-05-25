Губернатор Псковской области вручил гранты фермерам

21:36, 25 мая 2017, ПАИ

25 мая губернатор Псковской области Андрей Турчак вручил гранты 12 фермерам Псковской области и пообщался с ними в неформальной обстановке за чашкой чая. Встреча прошла в Дедовичском районе на территории крестьянско-фермерского хозяйства одного из получателей господдержки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Руководитель фермы Ирина Радевич рассказала, что здесь производят молочную продукцию, а в будущем планируют заняться и мясным производством. На средства гранта она планирует приобрести молочное оборудование, а также технику для заготовления сена и сушилку. Всего фермер в качестве господдержки получила 3 млн рублей.

Еще одним получателем гранта стал Иван Рузевич. Он представил бизнес-планпо разведению молочного крупного рогатого скота. «К Рузевичу старшему имеете отношение?» — спросил Андрей Турчак. «Да, это мой отец», — ответил Иван Рузевич. «Будьте достойным продолжателем дел своего отца», — сказал Глава региона и пожелал успехов в дальнейшей работе.

Победители конкурса рассказали руководителю области, что они планируют направить средства грантов на покупку техники и оборудования, скота, установку теплиц и прочие нужды. Поделились и трудностями.

«Нужны механизаторы, а их нет, даже обращались в соседние деревни», — сказал один из сельскохозяйственников. В связи с чем губернатор поручил начальнику Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Николаю Романову рассказать фермерам о возможности привлечения к работе выпускников Псковского агротехнического колледжа. На что Николай Романов ответил, что возьмет вопрос на контроль, и добавил, что одним из условий получения гранта является создание рабочих мест.

Один из вопросов фермеров касался длительной процедуры оформления невостребованных земель. Андрей Турчак пояснил, что процесс осуществляется в рамках юридических процедур, которые нельзя ни нарушать, ни ускорять.

Губернатор в свою очередь поинтересовался, куда фермеры сбывают свою продукцию. «На Даниловском рынке в Москве», — ответила семья, занимающаяся производством сыров. «Туда тяжело попасть. Молодцы!» — оценил Глава области и спросил, помогает ли фермерам ярмарка выходного дня, которая регулярно проводится в Пскове и районах. Фермеры ответили в один голос: «Очень помогает! Мы постоянно там бываем!»

Один из получателей грантов поднял вопрос о кооперации фермерских хозяйств. Губернатор согласился, что самостоятельно содержать хранилище, бойни и многие другие объекты сложно, и рассказал об опыте Печорского района, в котором несколько фермеров объединились и успешно реализуют продукцию под общим брендом. Андрей Турчак поручил Николаю Романову познакомить всех региональных получателей грантов — а их за пять лет в регионе более ста — с опытом Печорского кооператива.

В завершение встречи губернатор поблагодарил фермеров за трудолюбие и любовь к региону, пожелал развития и заверил, что администрация продолжит оказывать им в этом содействие. «Вы — наши дети, а мы детей не бросаем», — сказал он.