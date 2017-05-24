0
13:33
Фронтовые сто: ПАИ-live с Григорием Турчиным
23:29
Драйвер роста
11:19
Задачник
18:44
Путин наградил Андрея Турчака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
12:34
В реконструированном городском парке Острова должны появиться биотуалеты и Wi-Fi
08:59
Псковский депутат может стать сопредседателем ОНФ
20:43
Андрей Турчак и Михаил Федотов обсудили за чашкой чая вопросы развития гражданского общества
Еще новости
Политика

Украинский депутат предложил бить учителей за русскую речь

Депутат Киевского городского совета, член партии «Свобода» Игорь Мирошниченко заявил, что за использование русского языка в украинских учебных заведениях необходимо ввести телесные наказания. Об этом, пишет РИА Новости, он сказал в эфире телеканала 112.

Мирошниченко возмутило замечание ведущей о том, что учителя и воспитатели повсеместно говорят с детьми по-русски. Журналист спросила, какими методами, по мнению депутата, стоит бороться с этим. «Что, нужно к батогу (прутья, применявшиеся для наказаний) возвращаться?» — спросила она. «Иногда можно и к батогу, потому что, если в украиноязычной школе учителя позволяют себе разговаривать на русском языке, то они показывают плохой пример детям. Безусловно», — заявил Мирошниченко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фронтовые сто: ПАИ-live с Григорием Турчиным
24 мая 2017
Фронтовые сто: ПАИ-live с Григорием Турчиным
Путин наградил Андрея Турчака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
22 мая 2017
Путин наградил Андрея Турчака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 14
В реконструированном городском парке Острова должны появиться биотуалеты и Wi-Fi
19 мая 2017
В реконструированном городском парке Острова должны появиться биотуалеты и Wi-Fi 1
Псковский депутат может стать сопредседателем ОНФ
19 мая 2017
Псковский депутат может стать сопредседателем ОНФ 9
Андрей Турчак и Михаил Федотов обсудили за чашкой чая вопросы развития гражданского общества
18 мая 2017
Андрей Турчак и Михаил Федотов обсудили за чашкой чая вопросы развития гражданского общества
Масштабный российско-американский форум с участием глав регионов, посла США и представителя индейского племени пройдет в Пскове и Изборске
18 мая 2017
Масштабный российско-американский форум с участием глав регионов, посла США и представителя индейского племени пройдет в Пскове и Изборске 1
Андрей Турчак: Никакие ограничения не влияют на развитие проектов приграничного сотрудничества
18 мая 2017
Андрей Турчак: Никакие ограничения не влияют на развитие проектов приграничного сотрудничества 2
Виктор Антонов о предварительном голосовании «Единой России»: На дебатах видно, кто есть кто
17 мая 2017
Виктор Антонов о предварительном голосовании «Единой России»: На дебатах видно, кто есть кто 5

Идет загрузка...