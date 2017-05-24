Украинский депутат предложил бить учителей за русскую речь

22:45, 25 мая 2017, ПАИ

Депутат Киевского городского совета, член партии «Свобода» Игорь Мирошниченко заявил, что за использование русского языка в украинских учебных заведениях необходимо ввести телесные наказания. Об этом, пишет РИА Новости, он сказал в эфире телеканала 112.

Мирошниченко возмутило замечание ведущей о том, что учителя и воспитатели повсеместно говорят с детьми по-русски. Журналист спросила, какими методами, по мнению депутата, стоит бороться с этим. «Что, нужно к батогу (прутья, применявшиеся для наказаний) возвращаться?» — спросила она. «Иногда можно и к батогу, потому что, если в украиноязычной школе учителя позволяют себе разговаривать на русском языке, то они показывают плохой пример детям. Безусловно», — заявил Мирошниченко.