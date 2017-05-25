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Общество

День российского предпринимательства отмечается 26 мая

26 мая в России отмечается День российского предпринимательства, установленный согласно Указу президента России от 18 октября 2007 года № 1381 «О Дне российского предпринимательства». Об этом сообщает calend.ru.

Право на предпринимательскую деятельность — это конституционное право каждого гражданина страны, которое закреплено в статье 34 Конституции РФ. Но еще раньше, в эпоху существования Советского Союза, в соответствии с законом СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» от 19 ноября 1986 года, предпринимательская деятельность впервые приобрела законный статус. Позднее в законе РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 25 декабря 1990 года было закреплено право граждан на ведение предпринимательской деятельности. Было оговорено, что предпринимательством можно заниматься индивидуально, не применяя наемный труд, и создавать предприятия, на которые могут привлекаться наемные работники.

Согласно данным Росстата, на сегодняшний день в России насчитывается более 4,5 млн хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса, из которых почти 40% заняты в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и бытовых изделий. На втором месте по популярности у малого бизнеса — операции с недвижимым имуществом и аренда (21,1%), к сфере строительства относится более 11% малых предприятий. В сфере добычи полезных ископаемых и на обрабатывающих производствах занято чуть более 10% отечественного малого бизнеса, а в сфере транспорта и связи — примерно 6% малых предприятий. 

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