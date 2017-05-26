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Общество

Лукерья Комарница наступила по народному календарю

26 мая Русская православная церковь отмечает память праведной девы Гликерии Новгородской, сообщает calend.ru. 

Сведения о ее жизни крайне скудны, известно лишь, что она была дочерью городского старосты и умерла молодой. Почитать деву стали в середине XVI века, когда было обретено ее нетленное тело и возле него стали происходить чудесные исцеления.

На Лукерью (Гликерию) появляются комары. В народе считали, что этих насекомых весной приносит теплый ветер, а осенью холодный ветер уносит их на южные моря. Существовали и особые приметы, связанные с комарами. Говорили: «Если на Лукерью много комаров — готовь по ягоды коробов; если много мошек — готовь по грибы лукошек». Считалось, что если в период с этого дня до летнего солнцестояния убьешь комара — их прибавится дюжина, а если убьешь после этого времени — комариное племя на дюжину убавится.

В южных районах Лукерью называют Гречкосейкой, потому что в это время производился первый сев гречи. Правда, она редко бывала урожайной на зерно, а сеялась «для цвета, на поживу пчелам, для пташки Божией». Еще одно прозвище святой — Лукошница. В это время мужики все дни с утра до вечера проводили в полях, куда женщины приносили им обеды в лукошках.

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