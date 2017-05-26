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Общество

Минимальный набор продуктов в России подорожал на 5%

С начала 2017 года минимальный набор продуктов питания подорожал на 5%, говорится в последнем выпуске «Информации о социально-экономическом положении России», который подготовил Росстат. Об этом пишет газета «Известия».

По данным службы, рост цен на продуктовый набор в 3,3 раза обогнал инфляцию, которая за январь-апрель составила 1,5%. Подорожание обусловлено ростом цен на овощи, которые с начала года стали дороже на 21-49%.

«Запасы отечественных овощей закончились — это отчасти связано с отсутствием достаточного количества хранилищ. И мы вынуждены импортировать продукцию. Ее покупают за доллары, плюс увеличиваются транспортные расходы, и растет цена», — пояснил исполнительный директор Национального союза производителей овощей Михаил Глушков.

По его словам, основные поставщики капусты, картофеля, моркови и лука на российский рынок — страны СНГ, Иран, Китай, Египет и Израиль.

Отмечается, что стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце апреля составила 3872,5 рубля.

В минимальный набор, стоимость которого на человека в месяц рассчитывает Росстат, входят 33 наименования, в том числе мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль.

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