Минфин отказался закрепить уровень налоговой нагрузки для бизнеса

08:28, 26 мая 2017, ПАИ

Министерство финансов РФ не поддержало предложение бизнеса определить максимально допустимый уровень налоговой нагрузки. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.

По его словам, реализовать идею на практике не представляется возможным, так как это «создает серьезные угрозы для бюджета и фактически разрушает созданную сегодня систему, которая определяет уровень налоговой нагрузки индивидуально».

В свою очередь в пресс-службе Минфина заявили, что «фиксация уровня фискальной нагрузки на бизнес невозможна» в связи с большой удельной долей нефтегазовых доходов в структуре доходов федерального бюджета, величина которых крайне волатильна.

Ранее объединения предпринимателей (РСПП, «Деловая Россия», ТПП и «ОПОРА России») направили премьер-министру Дмитрию Медведеву 25 предложений по увеличению темпов экономического роста. В частности, выдвигалась идея зафиксировать совокупные налоговые платежи на определенном уровне.