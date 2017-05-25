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Экономика

Минфин отказался закрепить уровень налоговой нагрузки для бизнеса

Министерство финансов РФ не поддержало предложение бизнеса определить максимально допустимый уровень налоговой нагрузки. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.

По его словам, реализовать идею на практике не представляется возможным, так как это «создает серьезные угрозы для бюджета и фактически разрушает созданную сегодня систему, которая определяет уровень налоговой нагрузки индивидуально».

В свою очередь в пресс-службе Минфина заявили, что «фиксация уровня фискальной нагрузки на бизнес невозможна» в связи с большой удельной долей нефтегазовых доходов в структуре доходов федерального бюджета, величина которых крайне волатильна.

Ранее объединения предпринимателей (РСПП, «Деловая Россия», ТПП и «ОПОРА России») направили премьер-министру Дмитрию Медведеву 25 предложений по увеличению темпов экономического роста. В частности, выдвигалась идея зафиксировать совокупные налоговые платежи на определенном уровне.

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