Административную амнистию предлагается провести в России

08:35, 26 мая 2017, ПАИ

Совет при президенте РФ по правам человека предложит главе государства Владимиру Путину провести административную амнистию, которой в стране никогда не было. Об этом пишет газета «Коммерсант».

СПЧ готов представить президенту свои наработки по амнистии, которую предлагается приурочить к 100-летию Октябрьской революции. Авторы идеи считают, что амнистия может облегчить жизнь миллионов граждан, в том числе водителей, лишенных прав, людей, совершивших экономические правонарушения, нарушителей иммиграционного режима и правил проведения митингов.

Глава СПЧ Михаил Федотов рассчитывает, что Владимир Путин поддержит предложение Совета и выступит с инициативой проведения административной амнистии. «Наш Кодекс об административных правонарушениях предусматривает возможность освобождения от наказания в связи с амнистией, но таких амнистий за всю нашу историю еще не было,— сообщил М. Федотов. - Она хороша тем, что касается людей, которые совершили лишь административные правонарушения, а не преступления. Она может распространиться не на тысячи, а на миллионы людей».

Записку с концепцией проведения амнистии глава СПЧ уже передал первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко. В Совете готовы создать проект постановления, который глава государства может внести в Госдуму, добавил Михаил Федотов.

Согласно данным судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2016 году за административные правонарушения осуждены 6,4 млн человек. Из них 3,7 млн человек оштрафованы, причем в доход государства так и не были взысканы штрафы на общую сумму в 72 млрд руб., 1,1 млн человек были отправлены под арест (максимум до 15 суток). 496 тыс. автомобилистов, по данным ГИБДД, были лишены водительских прав.