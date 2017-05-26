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Общество

«Полицейский ИлиМент» из Петербурга отмечен на фестивале «Псковское вече»

Самой веселой и находчивой на фестивале «Псковское вече» названа команда Санкт-Петербургского университета МВД России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Фото пресс-службы Псковского филиала Академии ФСИН России

Всего в игре КВН приняли участие шесть команды - представителии Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина, Санкт-Петербургского университета МВД России, Владимирского юридического института ФСИН России, Академии ФСИН России и ее псковского филиала, Псковского государственного университета.

«Представители образовательных организаций заранее готовились к этой игре, поэтому визитная карточка каждой из команд получилась задорной и интересной. Кроме того, соревнования полностью соответствовали жанру данной игры: ребята состязались в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизировали и разыгрывали заранее заготовленные сцены, связанные с темой «Кино», - рассказали в пресс-службе вуза.

Фото пресс-службы Псковского филиала Академии ФСИН России

Судило турнир жюри, в состав которого вошли представители Гремячей лиги КВН города Пскова. Среди болельщиков в зале находились гости из Белоруссии: Могилевского института МВД и Академии МВД Республики Беларусь.

Фото пресс-службы Псковского филиала Академии ФСИН России

По итогам юмористических состязаний победу одержала команда «Полицейский ИлиМент» Санкт-Петербургского университета МВД России. Второе место заняла «Территория 02» Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина. На третьей позиции оказалась команда «ФСИНовские тигры» Псковского филиала Академии ФСИН России.

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