Детскую коляску подожгли неизвестные на Ижорского Батальона в Пскове

08:53, 26 мая 2017, ПАИ

25 мая в Пскове на улице Ижорского Батальона, 47 на первом этаже многоквартирного дома сгорела детская коляска. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС, причиной случившегося стал поджог.

Кроме того, вчера в Невеле из-за короткого замыкания электропроводки произошел пожар в жилом доме на три квартире. В результате сгорела кровля, в одной из квартир выгорели коридор и веранда. Пожарным удалось спасти двух человек.

По аналогичной причине в 1:43 26 мая в деревне Адворицы Псковскгого района сгорели дачный дом и крыша надворной постройки.

