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Общество

Нарушения в сфере охраны труда выявлены в ремонтном депо Псков

Псковская транспортная прокуратура выявила в ремонтном депо Псков АО «Вагонная ремонтная компания – 1» нарушения законодательства в сфере охраны труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Проверка проведена по обращению работника депо. Установлено, что внеплановый инструктаж по несчастным случаям на рабочем месте колесно-роликового производственного участка Псков с работником предприятия не проводился; надлежащий учет и контроль за выдачей средств индивидуальной защиты не ведется.

В этой связи в отношении главного инженера и мастера участка вагонного ремонтного депо возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации); внесено представление.

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