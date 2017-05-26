Нарушения в сфере охраны труда выявлены в ремонтном депо Псков

09:02, 26 мая 2017, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура выявила в ремонтном депо Псков АО «Вагонная ремонтная компания – 1» нарушения законодательства в сфере охраны труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Проверка проведена по обращению работника депо. Установлено, что внеплановый инструктаж по несчастным случаям на рабочем месте колесно-роликового производственного участка Псков с работником предприятия не проводился; надлежащий учет и контроль за выдачей средств индивидуальной защиты не ведется.

В этой связи в отношении главного инженера и мастера участка вагонного ремонтного депо возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации); внесено представление.