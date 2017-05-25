Начальнику отделения почтовой связи в Новосокольническом районе грозит до 6 лет тюрьмы за мошенничество

09:02, 26 мая 2017, ПАИ

37-летняя жительница Новосокольнического района обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с использованием своего служебного положения). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе расследования установлено, что обвиняемая, будучи начальником отделения местной почтовой связи, используя свое служебное положение, незаконно оформила на работу операторами связи двух лиц, которые фактически свои обязанности не исполняли, и в течение нескольких месяцев получала предназначенную последним заработную плату, похитив таким образом средства предприятия в размере более 58 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Новосокольнический районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 3 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.