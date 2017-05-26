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Общество

Задолженность по взносам на капремонт погасила администрация Пустошкинского района после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Пустошкинского района проверила соблюдение закона о капитальном ремонте многоквартирных жилых домов и выявила нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки надзорное ведомство обнаружило задолженность по оплате взносов на капремонт общего имущества в жилых домах Пустошки, собственником которых является администрация района. Речь шла о 50 квартирах, размер задолженности за январь-февраль составил более 24 тысяч рублей.

В этой связи прокуратура внесла в адрес главы района представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

В настоящее время задолженность погашена.

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