Задолженность по взносам на капремонт погасила администрация Пустошкинского района после вмешательства прокуратуры

09:31, 26 мая 2017, ПАИ

Прокуратура Пустошкинского района проверила соблюдение закона о капитальном ремонте многоквартирных жилых домов и выявила нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки надзорное ведомство обнаружило задолженность по оплате взносов на капремонт общего имущества в жилых домах Пустошки, собственником которых является администрация района. Речь шла о 50 квартирах, размер задолженности за январь-февраль составил более 24 тысяч рублей.

В этой связи прокуратура внесла в адрес главы района представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

В настоящее время задолженность погашена.