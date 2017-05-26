0
12:17
Ни одного лесного пожара не зафиксировано в Псковской области с 17 по 25 мая
10:49
Оплату потреблённых ресурсов по показаниям счетчиков предложили прописать в новом приказе о нормативах на ОДН псковские парламентарии
09:22
С чертежами ограждения нового моста через Великую ознакомились псковские общественники
21:28
Священник окропил Великие Луки святой водой из корзины воздушного шара
20:13
Главврачам старше 65 лет подыщут другую должность
18:43
Псковская область входит в десятку лучших регионов России по эффективности использования лесных ресурсов
18:16
Курсанты из Белгорода стали лучшими на военно-спортивном турнире в Пскове
Еще новости
Общество

С чертежами ограждения нового моста через Великую ознакомились псковские общественники

25 мая участники заседания Общественной комиссии по вопросу строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения Северный обход Пскова (2-ой пусковой комплекс) рассмотрели архитектурное решение перильного ограждения моста через реку Великую и чертежи раскладки герба и барса на перильном ограждении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.

На заседании комиссии также ознакомились с ходом работ на объекте строительства. Основные работы сосредоточены на участке строительства моста через реку Великую. Закончено устройство технологической эстакады на правом берегу, возводится монолитное тело опоры № 1, на опоре № 2 ведётся подготовка устройства фундамента. На левом берегу реки Великой осуществляются работы по подготовке фронта работ для продолжения строительства моста, на путепроводе ПК 56+63 - по устройству монолитного тела стоек опоры № 2.

Члены Общественной комиссии выразили обеспокоенность снижением темпов строительства. Комитет по транспорту сообщил, что работы на объекте не остановлены и будут продолжены.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ни одного лесного пожара не зафиксировано в Псковской области с 17 по 25 мая
26 мая 2017
Ни одного лесного пожара не зафиксировано в Псковской области с 17 по 25 мая
Оплату потреблённых ресурсов по показаниям счетчиков предложили прописать в новом приказе о нормативах на ОДН псковские парламентарии
26 мая 2017
Оплату потреблённых ресурсов по показаниям счетчиков предложили прописать в новом приказе о нормативах на ОДН псковские парламентарии
С чертежами ограждения нового моста через Великую ознакомились псковские общественники
26 мая 2017
С чертежами ограждения нового моста через Великую ознакомились псковские общественники
Священник окропил Великие Луки святой водой из корзины воздушного шара
25 мая 2017
Священник окропил Великие Луки святой водой из корзины воздушного шара 2
Главврачам старше 65 лет подыщут другую должность
25 мая 2017
Главврачам старше 65 лет подыщут другую должность 3
Псковская область входит в десятку лучших регионов России по эффективности использования лесных ресурсов
25 мая 2017
Псковская область входит в десятку лучших регионов России по эффективности использования лесных ресурсов 1
Курсанты из Белгорода стали лучшими на военно-спортивном турнире в Пскове
25 мая 2017
Курсанты из Белгорода стали лучшими на военно-спортивном турнире в Пскове
«Их не знали в лицо»: ПАИ-live с командиром ОМОН начнется 26 мая в 11:00
25 мая 2017
«Их не знали в лицо»: ПАИ-live с командиром ОМОН начнется 26 мая в 11:00

Идет загрузка...