С чертежами ограждения нового моста через Великую ознакомились псковские общественники

09:22, 26 мая 2017, ПАИ

25 мая участники заседания Общественной комиссии по вопросу строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения Северный обход Пскова (2-ой пусковой комплекс) рассмотрели архитектурное решение перильного ограждения моста через реку Великую и чертежи раскладки герба и барса на перильном ограждении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.

На заседании комиссии также ознакомились с ходом работ на объекте строительства. Основные работы сосредоточены на участке строительства моста через реку Великую. Закончено устройство технологической эстакады на правом берегу, возводится монолитное тело опоры № 1, на опоре № 2 ведётся подготовка устройства фундамента. На левом берегу реки Великой осуществляются работы по подготовке фронта работ для продолжения строительства моста, на путепроводе ПК 56+63 - по устройству монолитного тела стоек опоры № 2.

Члены Общественной комиссии выразили обеспокоенность снижением темпов строительства. Комитет по транспорту сообщил, что работы на объекте не остановлены и будут продолжены.