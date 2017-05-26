В Великих Луках студентов пригласили в полицию

09:17, 26 мая 2017, ПАИ

День открытых дверей для молодежи организовали великолукские полицейские и общественники, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На встречу в ОМВД России по городу Великие Луки пришли студенты Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Здесь сначала прошла беседа с руководством отдела и председателем Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки Валерием Муравьевым. Затем гости побывали в разных полицейских подразделениях.

Организаторы стремились поближе познакомить студентов с организацией деятельности полицейских служб. О специфике своей профессии ребятам рассказали сотрудник экспертно-криминалистического центра Виктор Николаев, начальник подразделения по делам несовершеннолетних Денис Долганов, руководитель отдела участковых уполномоченных полиции Дмитрий Снигирев.

К примеру, в ходе общения с экспертом-криминалистом речь шла о различных видах криминалистических и специальных экспертиз, используемых приборах и оборудовании.

Студенты узнали об особенностях задач, стоящих перед оперуполномоченными уголовного розыска. Им была также предоставлена возможность выехать в рейд с экипажами ГИБДД и нарядами патрульно-постовой службы.

«В акции приняли участие более 30 представителей великолукского студенчества. Они поблагодарили стражей порядка и членов Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки за организацию этой необычной встречи, которая помогла им непосредственно соприкоснуться с нелегкой и ответственной работой полицейских. Молодые люди выразили желание и в дальнейшем участвовать в подобных мероприятиях», - отметили в пресс-службе.