0
12:17
Ни одного лесного пожара не зафиксировано в Псковской области с 17 по 25 мая
10:49
Оплату потреблённых ресурсов по показаниям счетчиков предложили прописать в новом приказе о нормативах на ОДН псковские парламентарии
09:22
С чертежами ограждения нового моста через Великую ознакомились псковские общественники
21:28
Священник окропил Великие Луки святой водой из корзины воздушного шара
20:13
Главврачам старше 65 лет подыщут другую должность
18:43
Псковская область входит в десятку лучших регионов России по эффективности использования лесных ресурсов
18:16
Курсанты из Белгорода стали лучшими на военно-спортивном турнире в Пскове
Еще новости
Общество

В Великих Луках студентов пригласили в полицию

День открытых дверей для молодежи организовали великолукские полицейские и общественники, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На встречу в ОМВД России по городу Великие Луки пришли студенты Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Здесь сначала прошла беседа с руководством отдела и председателем Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки Валерием Муравьевым. Затем гости побывали в разных полицейских подразделениях.

Организаторы стремились поближе  познакомить студентов с организацией деятельности полицейских служб. О специфике своей профессии ребятам рассказали сотрудник экспертно-криминалистического центра  Виктор Николаев, начальник  подразделения по делам несовершеннолетних Денис Долганов, руководитель отдела участковых уполномоченных полиции  Дмитрий Снигирев.

К примеру, в  ходе общения с экспертом-криминалистом речь шла о различных видах криминалистических и специальных экспертиз, используемых приборах и оборудовании.

Студенты узнали об особенностях задач, стоящих перед оперуполномоченными уголовного розыска. Им была также предоставлена возможность выехать в рейд с экипажами ГИБДД и нарядами патрульно-постовой службы.

«В акции приняли участие более 30 представителей великолукского студенчества. Они поблагодарили стражей порядка и членов Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки  за организацию этой необычной встречи, которая помогла  им непосредственно соприкоснуться с нелегкой и  ответственной работой полицейских. Молодые люди  выразили желание и в дальнейшем  участвовать  в подобных мероприятиях», - отметили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ни одного лесного пожара не зафиксировано в Псковской области с 17 по 25 мая
26 мая 2017
Ни одного лесного пожара не зафиксировано в Псковской области с 17 по 25 мая
Оплату потреблённых ресурсов по показаниям счетчиков предложили прописать в новом приказе о нормативах на ОДН псковские парламентарии
26 мая 2017
Оплату потреблённых ресурсов по показаниям счетчиков предложили прописать в новом приказе о нормативах на ОДН псковские парламентарии
С чертежами ограждения нового моста через Великую ознакомились псковские общественники
26 мая 2017
С чертежами ограждения нового моста через Великую ознакомились псковские общественники
Священник окропил Великие Луки святой водой из корзины воздушного шара
25 мая 2017
Священник окропил Великие Луки святой водой из корзины воздушного шара 2
Главврачам старше 65 лет подыщут другую должность
25 мая 2017
Главврачам старше 65 лет подыщут другую должность 3
Псковская область входит в десятку лучших регионов России по эффективности использования лесных ресурсов
25 мая 2017
Псковская область входит в десятку лучших регионов России по эффективности использования лесных ресурсов 1
Курсанты из Белгорода стали лучшими на военно-спортивном турнире в Пскове
25 мая 2017
Курсанты из Белгорода стали лучшими на военно-спортивном турнире в Пскове
«Их не знали в лицо»: ПАИ-live с командиром ОМОН начнется 26 мая в 11:00
25 мая 2017
«Их не знали в лицо»: ПАИ-live с командиром ОМОН начнется 26 мая в 11:00

Идет загрузка...