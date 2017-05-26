64% американцев считают Россию врагом США

09:39, 26 мая 2017, ПАИ

Более 70% американцев считают, что президент Дональд Трамп рассматривает Россию как союзника, однако 64% относят Москву к числу врагов Вашингтона, сообщается в опросе Fox News.

Избирателям задали вопрос, как, по их мнению, «президент Трамп рассматривает отношения США с Россией». Выяснилось, что почти 73% уверены, что президент рассматривает Россию в качестве союзника. Только 20% полагают, что Трамп видит в России врага.

93% считают, что главный враг США — это Северная Корея, затем идут Иран (80%) и Сирия (76%). На четвертом месте оказалась Россия (64%). В 2013 году этот показатель составлял 40%.