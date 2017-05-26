Законопроект о повышении МРОТ внесен в Правительство

10:25, 26 мая 2017, ПАИ

Вице-премьер России Ольга Голодец сообщила, что законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума внесен в Правительство, передает газета «Ведомости».

«Сейчас закон о повышении МРОТ внесен Министерством труда в Правительство, вот мы его сейчас будем обсуждать», — сказала Ольга Голодец.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил задачу в ближайшие два года увеличить МРОТ до уровня прожиточного минимума. С 1 июля МРОТ предлагается увеличить до 7 тыс. 800 рублей.