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Политика

Законопроект о повышении МРОТ внесен в Правительство

Вице-премьер России Ольга Голодец сообщила, что законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума внесен в Правительство, передает газета «Ведомости».

«Сейчас закон о повышении МРОТ внесен Министерством труда в Правительство, вот мы его сейчас будем обсуждать», — сказала Ольга Голодец.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил задачу в ближайшие два года увеличить МРОТ до уровня прожиточного минимума. С 1 июля МРОТ предлагается увеличить до 7 тыс. 800 рублей.

 

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