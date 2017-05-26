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Общество

Печеряне стали самыми активными участниками проекта-конкурса «Что имеем, сохраним»

27 команд образовательных организаций из 13 районов Псковской области приняли участие в сетевом проекте-конкурсе «Что имеем, сохраним», который состоялся с 6 марта по 12 мая на региональном портале «ПскоВики»  для педагогов и учащихся Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении образования региона, наиболее активным в проекте-конкурсе стал Печорский район, всего от района были представлены 10 школьных команд.

Проект посвящен Году экологии в Российской Федерации и юбилейным  датам со дня рождения деятелей литературы и искусства. 24 команды успешно справились с заданиями на всех этапах проекта. Под руководством педагогов-тьюторов и руководителей команд проведена проектно-исследовательская, творческая  и общественно-полезная работа.

Учащиеся на этапе «Великие юбиляры» создали вики-статьи о писателях, художниках, композиторах, кинематографистах, а также коллективную презентацию «Великие юбиляры – 2017». На этапе «Наш хрупкий эко-мир» проведена исследовательская работа по экологическим темам, на её основании написаны очерки, созданы презентации и коллективные фотогалереи: «Заповедные (чистые) уголки Псковской земли» и «Проблемные (загрязненные) места нашего края».

На этапе «Творчество юных» участники проекта создали буктрейлеры (видеофильмы) по теме исследования команды, провели коллективное дело — экологический десант «Сделаем мир чище!», приняли участие в конкурсе «Эко-сувенир» и конкурсе социальной рекламы на тему «Берегите планету Земля!»

Завершая работу в проекте, каждая команда написала итоговое эссе, где отражены впечатления от работы и сетевого общения. Результаты работы команд отражены в итоговой таблице на портале «ПскоВики». 

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