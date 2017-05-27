Сидор Бокогрей наступил по народному календарю

10:24, 27 мая 2017, ПАИ

27 мая православная церковь празднует память святого Исидора, переименованного в русском народе в Сидора, сообщает calend.ru.

Святого прозвали Бокогреем, потому что с его праздника прекращают дуть северные ветры — «сиверы». На Руси говорили: «На день Сидора отойдут все сиверы».

Также на Сидора прилетают стрижи и ласточки-касаточки. Раннее возвращение ласточек сулило счастливый год. В то же время говорили: «Одна ласточка весны не делает»; «Первой касатке не верь». Это означало, что только массовый прилет птиц мог быть свидетельством окончательного прихода весны.

В этот день обращали внимание на приметы. Если день на Сидора был ясный — то ждали хорошего урожая огурцов. Если же погода была холодной — то и все лето должно было быть таким.