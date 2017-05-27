0
08:59
Российские библиотекари отмечают 27 мая профессиональный праздник
20:39
Областная библиотека приглашает на заседание клуба любителей винила
20:12
Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения обсудили в Пскове
18:17
В голосовании на сайте ПАИ победила участница «Миссис Псков - 2017» Оксана Дмитриева
18:00
«Их не знали в лицо»: командир псковского ОМОНа Дмитрий Салихов
17:58
Северный ветер и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 27 мая
17:21
Приказ о нормативах на ОДН утверждён в Псковской области
Еще новости
Общество

Сидор Бокогрей наступил по народному календарю

27 мая православная церковь празднует память святого Исидора, переименованного в русском народе в Сидора, сообщает calend.ru.

Святого прозвали Бокогреем, потому что с его праздника прекращают дуть северные ветры — «сиверы». На Руси говорили: «На день Сидора отойдут все сиверы».

Также на Сидора прилетают стрижи и ласточки-касаточки. Раннее возвращение ласточек сулило счастливый год. В то же время говорили: «Одна ласточка весны не делает»; «Первой касатке не верь». Это означало, что только массовый прилет птиц мог быть свидетельством окончательного прихода весны.

В этот день обращали внимание на приметы. Если день на Сидора был ясный — то ждали хорошего урожая огурцов. Если же погода была холодной — то и все лето должно было быть таким.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Российские библиотекари отмечают 27 мая профессиональный праздник
27 мая 2017
Российские библиотекари отмечают 27 мая профессиональный праздник
Областная библиотека приглашает на заседание клуба любителей винила
26 мая 2017
Областная библиотека приглашает на заседание клуба любителей винила
Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения обсудили в Пскове
26 мая 2017
Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения обсудили в Пскове
В голосовании на сайте ПАИ победила участница «Миссис Псков - 2017» Оксана Дмитриева
26 мая 2017
В голосовании на сайте ПАИ победила участница «Миссис Псков - 2017» Оксана Дмитриева
Северный ветер и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 27 мая
26 мая 2017
Северный ветер и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 27 мая
Приказ о нормативах на ОДН утверждён в Псковской области
26 мая 2017
Приказ о нормативах на ОДН утверждён в Псковской области
Прекращена поставка газа четырем абонентам-должникам в Пскове
26 мая 2017
Прекращена поставка газа четырем абонентам-должникам в Пскове
Участницы «Миссис Псков 2017» устроили кулинарный поединок (ФОТО)
26 мая 2017
Участницы «Миссис Псков 2017» устроили кулинарный поединок (ФОТО)

Идет загрузка...