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Общество

Российские библиотекари отмечают 27 мая профессиональный праздник

Ежегодно 27 мая в России отмечается День библиотекаря, сообщает calend.ru. Этот профессиональный праздник установлен Указом президента РФ Бориса Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года.

Считается, что самая первая библиотека на Руси была основана Ярославом Мудрым в 1037 году при Софийском соборе в Киеве, а первая государственная общедоступная библиотека открыта в 1795 году в Санкт-Петербурге. В Москве первая бесплатная публичная библиотека открылась в 1862 году. В 1918 году вышел декрет Совета народных комиссаров «Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР», положивший начало национализации библиотек. Реквизиции подлежали домашние библиотеки объемом свыше 500 книг.

В современной России функционируют более 150 тысяч библиотек, в которых работают тысячи квалифицированных библиотекарей. Национальные и федеральные библиотеки относятся к числу мировых информационных гигантов и содержат многомиллионные книжные собрания. Крупнейшей публичной является Российская государственная библиотека, расположенная в Москве.

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