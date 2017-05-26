Дмитрий Шахов: Экспертная гильдия поможет уберечь псковичей от социальных и моральных потрясений

10:32, 26 мая 2017, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в первом организационном заседании АНО «Региональная экспертная гильдия». Об этом Псковскому агентству информации сообщил омбудсмен.

Дмитрий Шахов поблагодарил руководителя гильдии Владимира Шураева за приглашение принять участие в мероприятии, «поскольку состав его экспертов внушает не только уважение, но и надежду на появление в области нового качественного экспертного сообщества». Омбудсмен отметил, что в состав Региональной экспертной гильдии входят в качестве экспертов люди, за плечами которых многие годы управления крупными предприятиями, муниципалитетами и органами государственной власти. По его мнению, это позволит дать ответы на многие вызовы современного мира, «помочь как властям, так и гражданам более глубоко оценить проекты решений властей в социальной, экономической и управленческой сферах жизни области».

Уполномоченный выразил уверенность, что потенциал знаний, опыта и мудрости экспертов будет использован для дополнительной защиты прав и свобод человека и гражданина. Со своей стороны Дмитрий Шахов заявил о готовности рассмотреть предложения о дальнейшем сотрудничестве.

Омбудсмен считает, что деятельность экспертной гильдии будет востребована властями как муниципального, так и регионального уровней, «особенно, чтобы восполнить пробел, связанный с качественным прогнозированием социально-экономических последствий от предлагаемых к принятию властями решений, затрагивающих права и свободы человека и гражданина в различных сферах жизни». «Именно эта экспертная деятельность поможет уберечь наших жителей от тех социальных и моральных потрясений, которые произошли в недалеком прошлом при принятии властями разного уровня не совсем продуманных решений. Надеюсь, что и предпринимательским сообществом, предприятиями малого и среднего бизнеса деятельность гильдии будет востребована, так как в составе организации есть признанные специалисты как в строительной, дорожной, так и других отраслях», - заключил Дмитрий Шахов.