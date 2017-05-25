В одном из банков Пскова обнаружены две фальшивые купюры

10:15, 26 мая 2017, ПАИ

В Пскове обнаружены две банкноты с признаками подделки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Полиция проводит проверки по фактам обнаружения в одном из финансовых учреждений города тысячерублевой, а также пятисотрублевой фальшивых купюр.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, не следует пытаться её сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

«Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02», - рекомендовали в пресс-службе.