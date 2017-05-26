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Общество

В псковской школе-интернате прозвенел последний звонок

В псковской школе-интернате прозвенел последний звонок для выпускников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Учеников, родителей и педагогов от имени городских властей поздравил заместитель главы города Сергей Гаврилов: «Последний звонок - это символическая черта, переступив которую школьники оставят позади беззаботное детство. Еще недавно вы были любознательными детьми, которые держали за руки родителей, а сегодня отправляетесь во взрослую жизнь. Желаю вам удачной сдачи экзаменов и в добрый путь!».

«Сегодня вы торжественно отмечаете завершение первого этапа на своем жизненном пути. Все это время вас поддерживали учителя, родителя, ваш классный руководитель. А сегодня перед вами распахнулись двери в большой мир с массой возможностей. Идите по жизни смело и открыто. Ставьте перед собой цели и добивайтесь их», - напутствовала директор общеобразовательной школы-интерната Лидия Овсякова.

Депутат Псковской городской Думы Валерий Лесников в день последнего звонка посетил школы №12 и №20, которые находятся на его избирательном округе. Он поздравил выпускников с окончанием учебного года: «Образование в школе вы закончили, но впереди у вас новые вершины, победы и поражения, которые нужно уметь переживать. Желаю вам выбрать жизненный путь по душе, найти себя и выстоять во всех испытаниях».

 

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