Их не знали в лицо: Начался ПАИ-live с командиром псковского ОМОНа (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

11:02, 26 мая 2017, ПАИ

Псковское агентство информации начинает серию интервью со знаковыми «силовиками» Псковской области. В рамках проекта «Их не знали в лицо» в прямом эфире ПАИ-live люди, «чья служба и опасна и трудна, и на первый взгляд, как будто не видна», расскажут о боевых операциях, о командировках в горячие точки, о бытовой стороне работы в силовых структурах.





Первым героем проекта сегодня стал командир псковского ОМОНа Дмитрий Салихов. Свои вопросы ему можно оставлять на странице ПАИ-live.