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Их не знали в лицо: Начался ПАИ-live с командиром псковского ОМОНа (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Псковское агентство информации начинает серию интервью со знаковыми «силовиками» Псковской области. В рамках проекта «Их не знали в лицо» в прямом эфире ПАИ-live люди, «чья служба и опасна и трудна, и на первый взгляд, как будто не видна», расскажут о боевых операциях, о командировках в горячие точки, о бытовой стороне работы в силовых структурах.


 

Первым героем проекта сегодня стал командир псковского ОМОНа Дмитрий Салихов. Свои вопросы ему можно оставлять на странице  ПАИ-live.

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