На пленэр в Резекне приехали художники из Пскова

11:59, 26 мая 2017, ПАИ

До 28 мая в Резекне (Латвия) проходит XI пленэр художников Domas lidojums 2017 («Полёт мысли 2017»). В городе собрались 27 художников из разных городов и краёв, сообщает BaltNews.lv.

В пленэре принимают участие восемь художников города Резекне и Резекненского края, четыре - из города Прейли и края, пять - из Риги, по одному из Крустпилсского края, Мадонского края и Юрмалы, семь - из Пскова.

Девиз пленэра этого года — «На пути к столетию Латвии» — приглашение к художникам, встречая столетие Латвийского государства в 2018 году, рассказать свою историю о встрече.

Картины, созданные во время пленэра, можно будет увидеть в рамках фестиваля искусства и музыки Seven Hills.