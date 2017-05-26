Оплату потреблённых ресурсов по показаниям счетчиков предложили прописать в новом приказе о нормативах на ОДН псковские парламентарии

10:49, 26 мая 2017, ПАИ

В Псковском областном Собрании депутатов состоялось расширенное совещание по вопросу начисления платы населению за коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского облсобрания, поводом для очередного разговора на резонансную тему на площадке регионального парламента стал вступающий в силу с 1 июня этого года приказ Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ «Об утверждении нормативов потребления соответствующих видом коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».

В совещании, прошедшем в формате круглого стола, приняли участие спикер Собрания Александр Котов, его заместители Виктор Антонов, Борис Полозов, Валентин Каленский, Анатолий Копосов, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Александр Братчиков, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, депутаты Анатолий Тиханов и Алексей Васильев, председатель Госкомитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов, а также представители общественности и управляющих организаций.

В начале обсуждения Александр Котов коротко напомнил суть проблемы: с января 2017 года платежи за ОДН повысились в несколько раз, и это вызвало справедливое возмущение граждан. Спикер регионального парламента отметил, что при подготовке третьего по счёту приказа о нормативах на ОДН исполнительная власть постаралась учесть претензии граждан. «В рамках нашей встречи предлагается обсудить, насколько полно были учтены замечания общественности и рекомендации депутатов», - сказал Александр Котов и передал слово для доклада руководителю профильного ведомства Андрею Агапову.

Председатель Госкомитета по делам строительства и ЖКХ рассказал, что новый приказ о нормативах на ОДН прошёл общественное обсуждение с представителями многоквартирных домов и управляющих организаций. «Основные обращения граждан были связаны с отменой норматива на водоотведение. Мы это учли, и такой норматив не принимали», - подчеркнул Андрей Агапов. Также руководитель комитета отметил, что в сторону уменьшения скорректированы нормативы по электроснабжению. В целом, по словам Андрея Агапова, нормативы, пересчитанные с применением расчётного, а не используемого первоначально аналогового метода, уменьшились в семь раз.

Спикер регионального парламента попросил прокомментировать новые нормативы председателя общественного Совета при областном комитете по делам строительства и ЖКХ Алексея Кириллова. «Работа проделана колоссальная. Проведены обходы многоквартирных домов для сравнения их с типовыми проектами, - оценил общественник деятельность органа исполнительной власти. - Удалось снизить нормативы, и это, несомненно, будет иметь положительный отклик у населения».

Тем не менее, по словам Алексея Кириллова, есть и нерешённые вопросы – прежде всего, как будут применяться нормативы в домах, оборудованных коллективными приборами учёта.

«Мы рассчитывали, что проект федерального закона, который разрешает гражданам платить за ОДН по показаниям общедомовых приборов учёта, будет принят Госдумой, но документ пока даже не рассматривался. Вместо точки, которую мы ожидали от федералов, поставлено многоточие», - выразил сожаление председатель общественного Совета при областном комитете по делам строительства и ЖКХ.

«Весенняя сессия Госдумы еще не закончилась, и есть все основания полагать, что этот закон будет принят в ближайшее время», - предложил «немного подождать» Александр Котов.

Вице-спикер Анатолий Копосов обратился к Андрею Агапову с просьбой разъяснить, учтены ли в приказе комитета технологические различия между многоквартирными домами, оборудованными кранами разбора горячей и холодной воды, и теми домами, где воду на мытьё полов в подъезде берут из квартир жильцов. Председатель профильного комитета ответил, что в примечании к документу указано, что утверждённые нормативы могут применяться только при условии, если конструктивные особенности дома предусматривают возможность потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов – это должны учитывать управляющие компании при начислении платежей.

Александр Братчиков поинтересовался, брались ли в расчёт нормативов на ОДН площади чердаков и подвалов многоквартирных домов. Андрей Агапов пояснил, что эти квадратные метры не учитывались, чтобы избежать неточности в применении утверждённых нормативов.

Кроме того, Анатолий Тиханов задался вопросом, не приводят ли к повышению платежей за ОДН протечки в водопроводных сетях. Депутат привёл статистику 15-летней давности, когда из двух кубометров воды до псковского потребителя доходил только один. «С тех пор, конечно, много времени прошло и много воды утекло», - добавил он.

На вопрос коллеги ответил Александр Котов, уточнив, что «потери в сетях на граждан не перекладываются».

Вице-спикер Борис Полозов обратился к председателю Госкомитета по делам строительства и ЖКХ с вопросом-репликой: «За период с 1 января нормативная база не менялась, методика расчёта нормативов осталась прежней, но разработчики посчитали уже три варианта нормативов, которые отличаются по ряду позиций в десять раз. Как так получается? Математика наука строгая. Значит, не в математике дело?»

В ходе дальнейшего обсуждения директор управляющей организации «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов обратил внимание, что, по его мнению, несмотря на существенное уменьшение нормативов, они всё-таки остаются завышенными. «Население не поймёт, если реальное потребление окажется ниже нормативного. Платежи должны быть по фактическому потреблению», - сказал Андрей Тарасов.

«Справедливое замечание, - согласился с директором управляющей компании Александр Котов. - Платежи населения должны быть не большие или маленькие, а справедливые – важно, чтобы граждане понимали, что платят за те ресурсы, которые потребляют, и стоят они ровно столько, сколько установлено актами администрации».

Спикер регионального парламента предложил дополнить приказ Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ пунктом, указывающим, что в случае, если фактическое потребление коммунальных ресурсов на ОДН в многоквартирном доме ниже, чем установлено нормативами, граждане вправе платить по показаниям общедомовых приборов учёта. Эта рекомендация, наряду с другими прозвучавшими предложениями, будет отражена в резолюции круглого стола.

«Мы не можем сказать, что нормативы, утверждённые новым приказом, устраивают всех, - подвёл итог дискуссии Александр Котов. - Мы будем внимательно следить за ситуацией». Спикер регионального парламента заверил, что депутатский корпус будет реагировать на замечания граждан, и в рамках контрольных полномочий областное Собрание обязательно вернётся к вопросу начисления платы за коммунальные ресурсы, потреблённые на общедомовые нужды.