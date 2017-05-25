Пьяные водители-рецидивисты задержаны в Пскове, Дновском и Порховском районах

12:30, 26 мая 2017, ПАИ

В Пскове, Дновском и Порховском районах дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 25 мая у дома по Октябрьскому проспекту полицейские остановили ВАЗ-21099, за рулем которого оказался нетрезвый 27-летний горожанин. В деревне Нинково Дновского района по улице Береговой на автомобиле «Дэу Нексия» передвигался 34-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В деревне Полоное Порховского района по улице Аудрини на ВАЗе ехал 35-летний местный житель в нетрезвом состоянии.

По данным фактам полиция проводит проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.