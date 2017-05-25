Псковские девятиклассники украли велосипеды в деревне Борисовичи

11:09, 26 мая 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по Псковскому району установили лиц, подозреваемых в краже велосипедов из подъезда дома по улице Михайловской в деревне Борисовичи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, два велосипеда были украдены вечером 24 мая. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых, ими оказались двое девятиклассников одной из псковских школ. Похищенное изъято. Проводится проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства произошедшего.