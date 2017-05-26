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Общество

Командир псковского ОМОНа: За год в Росгвардии в плане службы для нас ничего не изменилось

«Мы уже год как в Росгвардии, но в плане службы для нас ничего не изменилось», - заявил командир псковского ОМОНа Дмитрий Салихов в прямом эфире ПАИ-live.

Дмитрий Салихов напомнил, что подписан указ о создании Росгвардии, куда влились ОМОН, СОБР и другие спецподразделения полиции. Он рассказал, что сначала, в 2011 году, подразделение хотели назвать ОПОНом, но сотрудники не захотели отказываться от известной аббревиатуры и предложили её оставить.  

По словам Дмитрия Салихова, с 2018 года сотрудники ОМОН и СОБР станут военнослужащими. «Будет служба по контракту, контракт, скорее всего, будет срочный. Оклады изменятся в сторону повышения. Все сотрудники, к тому же, смогут взять военную ипотеку», - добавил он.

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