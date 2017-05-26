Северный ветер и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 27 мая

17:58, 26 мая 2017, ПАИ

27 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +4 до +9 градусов, днем – от +14 до +19.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.