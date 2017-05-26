0
18:17
В голосовании на сайте ПАИ победила участница «Миссис Псков - 2017» Оксана Дмитриева
18:00
«Их не знали в лицо»: командир псковского ОМОНа Дмитрий Салихов
17:58
Северный ветер и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 27 мая
17:21
Приказ о нормативах на ОДН утверждён в Псковской области
16:25
Прекращена поставка газа четырем абонентам-должникам в Пскове
14:13
Участницы «Миссис Псков 2017» устроили кулинарный поединок (ФОТО)
13:58
Александр Кузнецов: Информация о нарушениях при строительстве новой школы не соответствует действительности
Еще новости
Общество

Северный ветер и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 27 мая

27 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +4 до +9 градусов, днем – от +14 до +19.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В голосовании на сайте ПАИ победила участница «Миссис Псков - 2017» Оксана Дмитриева
26 мая 2017
В голосовании на сайте ПАИ победила участница «Миссис Псков - 2017» Оксана Дмитриева
Северный ветер и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 27 мая
26 мая 2017
Северный ветер и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 27 мая
Приказ о нормативах на ОДН утверждён в Псковской области
26 мая 2017
Приказ о нормативах на ОДН утверждён в Псковской области
Прекращена поставка газа четырем абонентам-должникам в Пскове
26 мая 2017
Прекращена поставка газа четырем абонентам-должникам в Пскове
Участницы «Миссис Псков 2017» устроили кулинарный поединок (ФОТО)
26 мая 2017
Участницы «Миссис Псков 2017» устроили кулинарный поединок (ФОТО)
Александр Кузнецов: Информация о нарушениях при строительстве новой школы не соответствует действительности
26 мая 2017
Александр Кузнецов: Информация о нарушениях при строительстве новой школы не соответствует действительности 1
Особое назначение Дмитрия Салихова: ПАИ-live c командиром псковского ОМОНа (ВИДЕО)
26 мая 2017
Особое назначение Дмитрия Салихова: ПАИ-live c командиром псковского ОМОНа (ВИДЕО) 2
Ни одного лесного пожара не зафиксировано в Псковской области 25 мая
26 мая 2017
Ни одного лесного пожара не зафиксировано в Псковской области 25 мая

Идет загрузка...