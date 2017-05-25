38 тонн польских яблок уничтожены в Себеже

11:31, 26 мая 2017, ПАИ

25 мая на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже механическим способом были уничтожены две партии свежих яблок весом 38,6 тонны, выращенных в Польше. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Партии подкарантинной продукции были задержаны на территории Псковской области в результате проведения совместных с правоохранительными органами мероприятий по контролю за ввозом товаров из Белоруссии. Грузы перемещались без сопроводительных документов.