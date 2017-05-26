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Общество

26 мая в Пскове отпразднуют День соседей

26 мая в Пскове отпразднуют День соседей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В 16:00 во дворе домов на улице Западная, 11 и Коммунальная, 62 Союз студенческих отрядов проведет интерактивную праздничную программу для детей и молодежи. Участников ждут викторины, народные и настольные игры, эстафеты, призы от организаторов и партнеров праздника. 

27 мая волонтёры социального проекта «Здоровье! Досуг! Развитие!» посетят городской слёт туристов в Печорском районе. Там для молодых участников турслета будут организованы мастер-классы по народным играм.

28 мая для детей, отдыхающих в оздоровительном лагере «Стремительный» Печорского района, пройдет спортивно-развлекательная программа «Скобариада».

Информацию о мероприятиях социального проекта можно получить у руководителя социального проекта Дмитрия Михайлова  по телефону 8 911 350 10 33, e-mail: pskovkdm@mail.ru.

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