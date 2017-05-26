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Общество

Пскович стал победителем международного турнира по шахматам в Латвии

Шахматисты Псковской области приняли участие в традиционном международном шахматном фестивале «Латгальская весна», который прошел в латвийском городе Даугавпилс (Латвия) и был организован латвийским тренером Станиславом Кривых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области.

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве и взаимных поездках на соревнования с Даугавпилским шахматным клубом турнир входит в ежегодный календарь спортивных мероприятий Федерации шахмат Псковской области. 

В двух рейтинговых и одном молодежном турнире за победу боролись 68 шахматистов из Риги, Даугавпилса, Резекне, Плявиняса, Кегумса, Екабпилса и Сигулды (Латвия), Великих Лук, Пскова и Санкт-Петербурга (Россия), Орши, Витебска, Гомеля, Браслава и Минска (Республика Беларусь), среди которых были два гроссмейстера, мастера FIDE, национальные мастера (NM), кандидаты в мастера — чемпионы своих стран (в своих возрастах), чемпионы Европы и мира прошлых лет среди юношей, некоторые были в числе прошлогодних победителей нашего турнира.

В главном рейтинговом турнире «А» (23 участника) победителем стал мастер ФИДЕ Дмитрий Кононенко, состоящий в украинской шахматной федерации, но проживающий в городе Орше (Белоруссия). Второе место в турнире «А» занял Александр Сарбай из Витебска, третье – рижанин Анатолий Алипов. Юная 12-ти летняя псковичка Валерия Малышева показала лучший результат среди женщин, а мастер ФИДЕ Валентин Власов из Великих Лук занял 4 место.

Турнир «В» (22 участника) выиграл ученик 12 средней школы Даугавпился Эйнар Лях, не проигравший ни одной партии. Шахматист в 2014 году стал чемпионом Латвии в своей возрастной группе и выиграл третей место в чемпионате Евросоюза. Второе место среди девушек в этом турнире у 14-ти  летней великолучанки Татьяны Коршаковой.

В турнире «С» (23 участника) лучший результат показал наш юный шахматист из Великих Лук Псковской области Кирилл Титов. Это значительный успех 10-ти летнего Кирилла Титова. Второе и третье места в этом турнире заняли рижане Александр Карасевич и Агнеса Степани Тер-Аветисян.

Кроме того, победитель турнира «А» Дмитрий Кононенко также одержал победу в блиц-турнире (39 участников), а представитель Псковской области мастер ФИДЕ Валентин Власов из Великих Лук показал второй результат.

«Отличительная особенность нынешнего шахматного фестиваля «Латгальская весна 2017» – большое количество детей, принявших участие в турнирах. Никто из них не уехал домой без памятного подарка», - отметили в пресс-службе.

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