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Общество

Второй штраф выписан великолучанину за зарастание сельхозземель

Штраф в размере 90 тысяч рублей назначен индивидуальному предпринимателю из города Великие Луки за неисполнение предписаний Россельхознадзора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

По результатам проверки земель сельхозназначения, расположенных в Куньинском районе, было выявлено, что три участка общей площадью около 40 га не используются по назначению и зарастают древесно-кустарниковой и сорной растительностью. Таким образом, индивидуальный предприниматель не выполнял установленные требования и не проводил обязательные мероприятия по защите земель, предусмотренные статьями  13 и 42 Земельного кодекса Российской Федерации.

Собственник был привлечен к административной ответственности по части 2  статьи 8.7 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей (по 50 тысяч рублей за каждый участок) и выданы предписания. По факту неисполнения предписаний составлены протоколы по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ, дело передано в мировой суд, который вынес решение о назначении административного наказания в виде штрафа по 30 тысяч рублей за каждое неисполненное предписание.

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