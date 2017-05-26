Дмитрий Салихов: Сейчас и люди культурнее, и на улицах безопаснее

11:42, 26 мая 2017, ПАИ

«Сейчас, на мой взгляд, и люди культурнее ведут себя, и на улицах более безопасно», - заявил командир псковского ОМОНа Дмитрий Салихов в рамках проекта «Их не знали в лицо» в прямом эфире ПАИ-live, сегодня, 26 мая.

Дмитрий Салихов также рассказал, что он служит в псковском ОМОНе с 1992 года, последние 6 лет является его командиром, и, в основном, его служба проходила в интенсивном режиме. «В 90-е годы, которые мы теперь хором называем «лихими», я не помню, чтобы бывал дома: либо на работе, либо в командировке. Тогда были бандитские разборки, разгул криминалитета».

По его словам, сейчас бойцы псковского ОМОНа задействованы не так активно, зато более «качественно и адресно».