«Фольксваген» с пьяным водителем сбил девушку на пешеходном переходе в Пскове

11:46, 26 мая 2017, ПАИ

25 мая около 22:50 в Пскове у дома 49б по Рижскому проспекту 40-летний водитель автомашины «Фольксваген Гольф», находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил 18-летнюю девушку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.

В этот же день около 0:50 в Печорском районе на 29-м километре автодороги Псков - Рига 26-летняя девушка-водитель автомашины «ЗАЗ – Вида» при объезде препятствия не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате ДТП водитель получила незначительные травмы, госпитализация ей не потребовалась.

Примерно в 6:00 в Новосокольническом районе на 492-м километре автодороги Москва-Балтия 26-летний водитель «Мицубиси Лансер» превысил скорость, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Ранения в аварии получили водитель иномарки и его 23-летняя пассажирка. Госпитализированы они не были.

В 11:00 в Печорском районе на 19-м километре трассы Неелово- Кудина гора - Печоры 22-летний водитель автомобиля «Хино» выехал на встречную полосу и врезался в автомашину «Фольксваген Пассат». Пострадал в аварии 50-летний водитель «Фольксвагена», его поместили в Псковскую областную клиническую больницу.

В 13:30 в Красногородском районе на 4-м километре дороги Красногородск - Велье 68-летний водитель автомашины ГАЗ-31105 превысил скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль опрокинулся на крышу. Водитель и его 68-летняя пассажирка получили ранения, но госпитализированы не были.

В 19:15 в городе Печоры на пересечении Псковского и Прибалтийского шоссе 50-летний водитель «Лада Гранта» не пропустил «Шевроле Клан» и столкнулся с ним. После этого «Ладу» отбросило в большегруз «Скания». Пострадал в аварии её виновник. Мужчину доставили в больницу.

Аналогичное ДТП в 19:30 произошло в Опочке на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса. Там 34-летний водитель автомашины ВАЗ-2110 не пропустил «Хёндай IX35» и столкнулся с ним. Управлявшего ВАЗом мужчину доставили в больницу.

Всего за минувшие сутки в Псковской области зарегистрировали 8 ДТП, в которых 2 человека погибли и 11 получили ранения. Были задержаны шесть нетрезвых водителей.