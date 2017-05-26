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Общество

Жители Псковской области могут подать заявление на получение набора соцуслуг через интернет

Жители Псковской области могут подать заявление на получение набора соцуслуг через интернет, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Пенсионного фонда России.

В личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России работает сервис, с помощью которого можно выбрать форму получения набора социальных услуг (НСУ). Сервис позволяет федеральным льготникам, имеющим право на получение набора соцуслуг, подать в электронном виде заявление о предоставлении НСУ, об отказе от него или возобновлении его предоставления.

Отметим, что право на получение государственной социальной помощи в виде набора услуг предоставляется всем получателям ежемесячной денежной выплаты. На сегодняшний день в Псковской области таковых 72 тысячи 141 человек. Имеющие право на НСУ «льготники» могут полностью или частично отказаться от услуг в пользу их денежного эквивалента.

Подать заявления, если есть такая необходимость, следует до 1 октября, и тогда услуги будут предоставляться по форме, указанной в заявлении, с 1 января следующего года.

Раньше сделать это можно было непосредственно в территориальном органе ПФР или в филиалах МФЦ. Теперь заявления можно подать через интернет.

Стоимость набора соцуслуг с 1 февраля составляет 1 048,97 рублей в месяц. В него входят:

- обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

- предоставление (при наличии медицинских показаний) путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Отказавшиеся от набора соцуслуг льготники при необходимости могут подать заявление о возобновлении предоставления соцуслуг (или части услуг) в натуральном виде. Сделать это необходимо также до 1 октября, и тогда услуги будут предоставляться в соответствии с заявлением с 1 января следующего  года.

Для подачи заявлений в электронном виде необходимо быть зарегистрированным на портале госуслуг.

По всем вопросам специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону горячей линии ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте»

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