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Общество

Командир псковского ОМОНа: В Чечне сейчас безопаснее, чем в некоторых субъектах РФ

В Чечне сейчас безопаснее, чем в некоторых субъектах РФ. Об этом заявил командир псковского ОМОНа Дмитрий Салихов в рамках проекта «Их не знали в лицо» в прямом эфире ПАИ-live, сегодня, 26 мая.

«Мы стояли в горном селе, ходили на рынок и чувствовали себя безопасно. Обстановка там в корне поменялась, там порядок и красота», - подчеркнул он.

«В 1995 году, когда мы вылетали из Пскова, в пятницу 13-го января, то думали, что уже не вернемся. Пятница, 13-е... Нам выдали вооружение, которого я не видел», - поделился воспоминаниями  Дмитрий Салихов. Он рассказал, что  тогда ему впервые приходилось выполнять боевые задачи: «Мы занимались зачисткой уже освобожденной территории. Крупных боестолкновений на первой чеченской войны не было, а во второй чеченской во время штурма Грозного была опасная ситуация. Но тогда и я, и другие проверили себя. Первый бой шел около 5 часов и часть моих товарищей погибли. Задачи боевые приходилось выполнять. После войны мы занимались охраной порядка, в последние годы работали в горных, лесных районах».

«В Чечне, когда мы работали, приходилось раздеваться до пояса, у них так не принято, нас просили одеться:  «Женщины на вас смотрят». В остальном нас никакие традиции соблюдать не принуждали, в основном - хорошие, адекватные люди, но, конечно, «в каждом стаде есть паршивая овца», - рассказал командир псковского ОМОНа.

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