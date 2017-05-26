0
12:17
Ни одного лесного пожара не зафиксировано в Псковской области с 17 по 25 мая
10:49
Оплату потреблённых ресурсов по показаниям счетчиков предложили прописать в новом приказе о нормативах на ОДН псковские парламентарии
09:22
С чертежами ограждения нового моста через Великую ознакомились псковские общественники
21:28
Священник окропил Великие Луки святой водой из корзины воздушного шара
20:13
Главврачам старше 65 лет подыщут другую должность
18:43
Псковская область входит в десятку лучших регионов России по эффективности использования лесных ресурсов
18:16
Курсанты из Белгорода стали лучшими на военно-спортивном турнире в Пскове
Еще новости
Общество

Ни одного лесного пожара не зафиксировано в Псковской области с 17 по 25 мая

С 17 по 25 мая в Псковской области на зарегистрировали ни одного лесного пожара, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Там отметили, что с 26 по 28 мая в Псковской области прогнозируется прохладная погода с незначительными осадками, однако сохраняется риск возникновения лесных пожаров из-за выжигания сухой травы и нарушения правил пожарной безопасности в лесах. 

По состоянию на 26 мая в регионе зафиксированы 37 лесных пожара на общей площади 52,34 га, из них на территории лесного фонда - 34 пожара на площади 36,44 га, на землях Министерства обороны  - 3 на площади 15,9 га.

Распоряжением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с 19 мая в Гдовском и Плюсском районах продолжают действовать особые противопожарные режимы. Кроме того, с 19 мая в Стругокрасненском районе введён режим функционирования стругокрасненского районного звена псковской областной подсистемы РСЧС «Повышенная готовность». С 26 мая отменен особый противопожарный режим на территории Порховского района.

Отметим, что за несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, а лица виновные в возникновении лесных пожаров привлекаются к административной и уголовной ответственности.

В случае обнаружения лесного пожара или природного пожара угрожающего лесам, необходимо сообщить на прямую линию лесной охраны по телефону 8 800 100 14 84, звонок бесплатный, режим работы – круглосуточно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ни одного лесного пожара не зафиксировано в Псковской области с 17 по 25 мая
26 мая 2017
Ни одного лесного пожара не зафиксировано в Псковской области с 17 по 25 мая
Оплату потреблённых ресурсов по показаниям счетчиков предложили прописать в новом приказе о нормативах на ОДН псковские парламентарии
26 мая 2017
Оплату потреблённых ресурсов по показаниям счетчиков предложили прописать в новом приказе о нормативах на ОДН псковские парламентарии
С чертежами ограждения нового моста через Великую ознакомились псковские общественники
26 мая 2017
С чертежами ограждения нового моста через Великую ознакомились псковские общественники
Священник окропил Великие Луки святой водой из корзины воздушного шара
25 мая 2017
Священник окропил Великие Луки святой водой из корзины воздушного шара 2
Главврачам старше 65 лет подыщут другую должность
25 мая 2017
Главврачам старше 65 лет подыщут другую должность 3
Псковская область входит в десятку лучших регионов России по эффективности использования лесных ресурсов
25 мая 2017
Псковская область входит в десятку лучших регионов России по эффективности использования лесных ресурсов 1
Курсанты из Белгорода стали лучшими на военно-спортивном турнире в Пскове
25 мая 2017
Курсанты из Белгорода стали лучшими на военно-спортивном турнире в Пскове
«Их не знали в лицо»: ПАИ-live с командиром ОМОН начнется 26 мая в 11:00
25 мая 2017
«Их не знали в лицо»: ПАИ-live с командиром ОМОН начнется 26 мая в 11:00

Идет загрузка...