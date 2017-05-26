Ни одного лесного пожара не зафиксировано в Псковской области с 17 по 25 мая

12:17, 26 мая 2017, ПАИ

С 17 по 25 мая в Псковской области на зарегистрировали ни одного лесного пожара, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Там отметили, что с 26 по 28 мая в Псковской области прогнозируется прохладная погода с незначительными осадками, однако сохраняется риск возникновения лесных пожаров из-за выжигания сухой травы и нарушения правил пожарной безопасности в лесах.

По состоянию на 26 мая в регионе зафиксированы 37 лесных пожара на общей площади 52,34 га, из них на территории лесного фонда - 34 пожара на площади 36,44 га, на землях Министерства обороны - 3 на площади 15,9 га.

Распоряжением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с 19 мая в Гдовском и Плюсском районах продолжают действовать особые противопожарные режимы. Кроме того, с 19 мая в Стругокрасненском районе введён режим функционирования стругокрасненского районного звена псковской областной подсистемы РСЧС «Повышенная готовность». С 26 мая отменен особый противопожарный режим на территории Порховского района.

Отметим, что за несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, а лица виновные в возникновении лесных пожаров привлекаются к административной и уголовной ответственности.

В случае обнаружения лесного пожара или природного пожара угрожающего лесам, необходимо сообщить на прямую линию лесной охраны по телефону 8 800 100 14 84, звонок бесплатный, режим работы – круглосуточно.