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Общество

Аркадий Мурылёв поблагодарил псковских бизнесменов за самоотдачу и энергию

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв поздравил псковских бизнесменом с Днём российского предпринимательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате омбудсмена.

«Развитие бизнеса является одним из основных приоритетных направлений политики. Благодаря усилиям бизнесменов всей страны растёт рынок товаров и услуг, растет производство, появляются новые рабочие места, в целом задается тон общему социально-экономическому развитию страны. В непростых экономических условиях последних лет российские предприниматели доказали, что, несмотря на сложности, готовы добиваться новых результатов, идти к новым достижениям. Совместными усилиями мы – представители бизнес-сообщества выстраиваем диалог с властью, для того, чтобы находить компромиссные решения, вести предпринимательскую деятельность в условиях благоприятного делового климата», - говорится в поздравлении омбудсмена. 

В заключение Аркадий Мурылёв поблагодарил псковских предпринимателей за самоотдачу, энергию и инициативность, пожелал им успешной реализации самых смелых замыслов и идей. «Пусть вас окружают надежные партнеры, во всех проектах сопутствует удача!» - подытожил он.

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