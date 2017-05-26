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Общество

Утро в псковском ОМОНе начинается с 5-километрового кросса

Командир псковского ОМОНа Дмитрий Салихов в рамках проекта «Их не знали в лицо» в прямом эфире ПАИ-live, сегодня, 26 мая, рассказал о распорядке дня в отряде. По его словам, утро начинается с 5-километрового кросса, далее идут занятия боевой подготовкой, борьба. «Потом час на самостоятельные занятия. Так до обеда. Обедаем на территории отряда. Потом медподготовка, психологическая подготовка, огневая, саперная», - рассказал командир псковского ОМОНа.

По его словам, ночью бойцы отряда заступают в обычное дежурство по городу – оказывают помощь полиции либо находятся оперативном резерве.  

Есть у бойцов и психологическая подготовка, занятия с ними проводит штатный психолог. «Это упражнения на стрессоустойчивость, тренинги на взаимоотношения в коллективе, как работать с правонарушителями, как работать с толпой, с оружием, ведь чтобы применить оружие, тоже надо иметь определенную подготовку», - добавил Дмитрий Салихов.

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