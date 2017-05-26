Студенты ПсковГУ поедут в Сочи на финал международной олимпиады «IT-Планета»

14:31, 26 мая 2017, ПАИ

Трое студентов Псковского государственного университета — Анна Иванова, Александр Федоров и Игорь Швецов — примут участие в финале 10-й Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета» в Сочи 2—5 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Государственное Управление образования региона.

Финал состоится на базе Российского международного олимпийского университета. В нем планируется участие 360 IT-специалистов в возрасте до 26 лет, показавших лучшие результаты в отборочных этапах в номинациях «Программирование», «Облачные вычисления и базы данных», «Телеком», «Мобильные платформы», «Цифровое творчество», «Свободное ПО и робототехника» и «Юзабилити».

В отборочных соревнованиях попробовали свои силы более 17 тысяч участников из 12 стран. Так, в конкурсе «Программирование SQL» в первом туре участвовали более 4 тыс. человек, на финальные соревнования приглашены только 15, среди них — студентка факультета вычислительной техники и электроэнергетики ПсковГУ Анна Иванова. Она заняла 12-е место по России и 4-е по Северо-Западному федеральному округу.

В конкурсе «СУБД Caché и BI DeepSee» в первом туре принимали участие почти 2 тысячи человек, только 10 вошли в финал. Среди финалистов — студент факультета вычислительной техники и электроэнергетики ПсковГУ Александр Федоров, занявший 8-е место по России и 2-е по Северо-Западному федеральному округу, и магистрант Игорь Швецов, который по результатам соревнования стал девятым в России и третьим по Северо-Западному федеральному округу.

По итогам финала будут определены учреждения высшего и среднего профессионального образования, осуществляющие наиболее качественную подготовку специалистов в области информационно-коммуникационных технологий, а также составлен рейтинг наиболее активных регионов.

Олимпиада реализуется в соответствии с планом общественно значимых всероссийских и международных мероприятий Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации в 2017 году. Организаторами конкурсов выступают международные компании Intel, Oracle, 1С, Cisco, Huawei, СКБ Контур, ГНУ/Линуксцентр, InterSystems. Генеральный партнер IT-олимпиады — ATConsulting.