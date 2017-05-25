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Спорт

В псковских колониях прошли спортивные соревнования среди осуждённых

В рамках спартакиады среди осужденных в подведомственных учреждениях УФСИН России по Псковской области прошли спортивно-массовые мероприятия. Так, в великолукской колонии №5 выявили сильнейших в силовом троеборье, а в идрицкой колонии №3 состоялся турнир по перетягиванию каната. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

В исправительной колонии № 5 стали традиционными соревнования по силовым видам спорта с участием известного великолукского спортсмена Алексея Канарейкина. В этот раз гость выступил судьей в троеборье, проведя предварительный инструктаж по технике безопасности. Программа мероприятия включала выполнение упражнений по жиму штанги лежа и приседаний со штангой на спине. По итогу выполнения двух дисциплин победу одержал осужденный с общей суммой баллов 406, второе и третье место поделили силачи с результатами 396 и 391 балл соответственно.

Осужденные ИК-3 приняли участие в турнире по перетягиванию каната. Поддержать участников собралось большое количество зрителей. Команды, занявшие призовые места, были награждены почетными грамотами, а команде победительнице помимо грамот, вручили торт. 

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