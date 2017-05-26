Особое назначение Дмитрия Салихова: ПАИ-live c командиром псковского ОМОНа (ВИДЕО)

13:54, 26 мая 2017, ПАИ

Псковское агентство информации начинает серию интервью со знаковыми «силовиками» Псковской области. В рамках проекта «Их не знали в лицо» в прямом эфире ПАИ-live люди, «чья служба и опасна и трудна, и на первый взгляд, как будто не видна», расскажут о боевых операциях, о командировках в горячие точки, о бытовой стороне работы в силовых структурах. Первым героем проекта стал командир псковского ОМОНа Дмитрий Салихов.

Бойцы отряда на войне, отношения омоновцев и местных жителей в Чечне, протестные митинги, служебные романы и семейные драмы в ОМОНе, зарплаты, льготы, режим дня и написанный в Пскове гимн российского отряда мобильного особого назначения — вот лишь некоторые темы, которые были затронуты в видеоинтервью с Дмитрием Салиховым.