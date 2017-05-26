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Общество

30 мая состоится заседание Общественного совета при псковском УМВД

30 мая в 15:00 пройдет очередное заседание Общественного совета при УМВД России по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Участники встречи рассмотрят вопросы обеспечения безопасности детей в летних оздоровительных лагерях региона, проанализируют меры, принимаемые по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма во время летних каникул. Члены совета обсудят и утвердят план работы на второе полугодие  2017 года.

Заседание состоится в УМВД России по Псковской области по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 48.

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