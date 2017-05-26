Александр Котов пригласил псковичей принять участие в предварительном голосовании «Единой России» 28 мая

13:18, 26 мая 2017, ПАИ

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Псковского областного Собрания Александр Котов пригласил избирателей Пскова и Дедовичского района принять участие в предварительном голосовании партии 28 мая по определению кандидатов для участия в сентябрьских выборах. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Тем самым вы нам поможете сделать правильный, качественный выбор, чтобы партия могла выдвинуть на выборы в органы местного самоуправления авторитетных уважаемых людей, которые на сегодняшний день пользуются поддержкой избирателей», - подчеркнул Александр Котов.

Отметим, что в Пскове и Дедовичском районе, где в голосовании могут принять участие все желающие, участки будут работать с 8:00 до 20:00. В Пскове, где в сентябре предстоят выборы депутатов городской Думы, будут открыты 15 участков для голосования, в Дедовичском районе, где предстоит определить кандидата на пост главы муниципалитета, - 9.

Александр Котов напомнил, что во всей Псковской области, кроме Пскова и Дедовичского района, предварительное голосование пройдёт по второй модели: в нём будут участвовать зарегистрированные выборщики. В целом по региону об участии в предварительном голосовании заявили более 760 кандидатов, 86 из них – в псковском местном отделении партии, 80 – в великолукском городском местном отделении. Предваряли предварительное голосование дебаты.

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