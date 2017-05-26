Псковские десантники борются за право представлять Россию на Армейских играх в Китае

13:37, 26 мая 2017, ПАИ

26 мая на полигоне «Раевское» в Краснодарском крае стартовал заключительный этап войскового состязания Воздушно-десантных войск (ВДВ) «Десантный взвод-2017». В конкурсом отборе ВДВ «Десантный взвод-2017» принимают участие лучшие подразделения из Псковского, Тульского, Новороссийского, Ивановского, Ульяновского, соединений, Омского учебного центра ВДВ и РВВДКУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

После трёхкилометровой пешей эстафеты в полной выкладке десантники преодолеют 200 метровый брод, осуществляя стрельбу из стрелкового оружия. Завершится этап финальным состязанием - «Эстафета на боевых машинах - БМД-2». При подсчете набранных баллов будут учитываться результаты стрельбы и навыки экипажей БМД-2, гранатометчиков, пулеметчиков и стрелков, действующих в составе взвода.

27 мая определится лучший в ВДВ взвод, который будет представлять «крылатую пехоту» на международном конкурсе в Армейских международных играх - 2017 в Китае.

Главной отличительной особенностью конкурса «Десантный взвод-2017» - одновременная проверка военнослужащих действующих в составе подразделения, где профессиональные действия одного военнослужащего могут повлиять на победу или поражение всего взвода.

Конкурс проходит сразу на двух полигонах ВДВ «Раевское» и «Семисводная» в Новороссийском районе.

В течение четырех дней парашютно-десантные и десантно-штурмовые взвода показывали уровень подготовки, преодолевая более 20 испытаний различной степени сложности в горной местности.

Результат испытаний каждого взвода складываться из результатов: индивидуальной гонки, спринта, гонки преследования, эстафеты (на боевых машинах), десантирования, сбора, марш-броска с совершением стрельбы и преодолением полосы препятствий (в составе подразделения), индивидуального биатлона со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов, горного бега на 20 километров и военно-прикладного плавания на 200 метров в снаряжении.